Accès de nervosité sur les marchés

Les opérateurs vendent ainsi massivement les actions, redoutant un net ralentissement de l'économie américaine, avec la courbe des taux qui tend à s'inverser aux Etats-Unis, phénomène historiquement annonciateur d'une récession dans les trimestres à venir.



Les espoirs du traditionnel rallye de Noël s'amenuisent de jour en jour, à l'image du CAC40 qui vient d'inscrire de nouveaux points bas annuels, perdant plus de 4% depuis vendredi dernier (-6.7% depuis le plus haut de lundi)..



Graphiquement, la dynamique apparaît très dégradée, l'indice revenant rapidement sur la ligne de soutien des 4750 points. Cette zone constitue l'ultime rempart avant une poursuite du mouvement en direction des 4640 points, borne basse d'un gap laissé le 7 décembre 2016, voire 4570 points par extension.

A très court terme, il faudrait un retour rapide au-dessus des 4925 points pour réduire quelque peu la pression vendeuse.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018

