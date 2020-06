Accès de nervosité sur les marchés Envoyer par e-mail :

Après un rattrapage de 1000 points depuis fin mai, sur fond d'optimisme concernant le redémarrage économique lié au déconfinement, l'aversion au risque vient de brutalement resurgir des deux côtés de l'Atlantique.

Les opérateurs ont effectué de lourds dégagements, déçus par les perspectives économiques très prudentes de la Réserve Fédérale, et minés par une nouvelle progression de la courbe des contaminations au Covid-19 dans plusieurs états américains, laissant craindre une seconde vague de pandémie.

La Fed s'est, en effet, montrée pessimiste, évoquant un chômage élevé pendant plusieurs années et un PIB américain en baisse de 6.5% cette année (+5% en 2021). Elle a néanmoins validé la poursuite de sa politique de soutien, aussi longtemps que nécessaire.



Graphiquement, la tendance tend à se neutraliser, l'indice CAC40 revenant rapidement sur sa moyenne mobile à 20 jours. La réaction de l'indice dans la zone de soutien des 4770 points devrait ainsi être déterminante. L'enfoncement de ce niveau libérerait un nouveau potentiel baissier en direction des 4600 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours. La volatilité pourrait ainsi persister dans les séances à venir. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.49% 4839.26 -19.45% GOLD 0.22% 1729.775 14.40%

