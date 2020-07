Accroché aux 5000 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4970 PTS

Objectif de cours : 5060 PTS

Dans le prolongement des indices asiatiques, le CAC40 ouvre la semaine dans le vert avec un gain à mi-séance de 0.80%, à 5008 points. Les cycliques mènent le bal avec ArcelorMittal en hausse de 4.7% ainsi que Saint Gobain (+2.1%) et Airbus (2%). Les récentes informations concernant les possibilités d’un vaccin contre le Covid dopent les initiatives acheteuses, en sachant qu'aucune publication macroéconomique ne viendra impacter les parcours indiciels. Techniquement, en données horaires, les cours reviennent au contact du point pivot des 5000 points. L’ouverture largement haussière de ce jour a trouvé un blocage graphique sur 5035 points, son dépassement permettrait de fixer une nouvelle cible proche des 5060 points. En revanche, un passage sous 4970 points neutraliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.