Apple en rajoute une couche

Opinion : Négative sous les 4700 PTS

Objectif de cours : 4620 PTS





Les opérateurs prendront connaissance, dans l’après-midi, d'une kyrielle de chiffres, à commencer par les créations d'emplois non agricoles ADP à 14h15, puis des inscriptions au chômage (14h30) ainsi qu'à 16h, de l'indice ISM manufacturier et des dépenses de construction.



Graphiquement, en données horaires, les cours reviennent tester la zone basse des 4620/4640 points du premier support. La configuration positive « intraday » de la veille se trouve battue en brèche par l’ouverture fortement baissière de ce matin. Un passage sous la borne inférieure enverrait le CAC40 vers 4560 points. Il faudrait un redressement au-delà des 4700 points pour alimenter les espoirs de combler le gap résiduel à 4750 points.

