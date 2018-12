Attentisme avant la Fed Envoyer par e-mail :

Malgré la bonne orientation de Wall-Street hier, au lendemain d'une séance chaotique, le CAC40 a clôturé à son plus bas du jour, en baisse de 0.95% à 4754 points. La prudence est restée de mise avant la décision de la Fed sur les taux, alors que D. Trump exhorte la Fed à en finir avec son cycle de resserrement monétaire. La forte baisse des cours pétroliers a également pesé sur l'ensemble du secteur.Outre-Atlantique, la hausse est restée fébrile. Le Dow Jones a gagné 0.35% à 23676 points, le S&P500 s'est adjugé 0.01% à 2546 points et le Nasdaq100 0.67%. Les opérateurs n'ont pas réagi à la hausse plus forte que prévu des permis de construire et mises en chantier, et gardent l es yeux rivés sur la Réserve Fédérale qui devrait relever ses taux aujourd'hui.En Europe, le CAC40 est attendu stable ce matin.En données horaires, pas de changement, la tendance reste clairement baissière sous les 4805 points. Il faudrait un rapide dépassement de ce niveau pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4875/4890 points.

