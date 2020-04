Attentisme avant le PIB US et la décision de la Fed Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4538 PTS/ 4610 PTS

Dans l’attente des statistiques américaines et de la décision de la Fed sur les taux, l’attentisme prévaut en Europe, à l’image du CAC50 qui s’inscrit actuellement en légère hausse de 0.04% à 4571 points. Sur le plan macroéconomique, les prix à l’importation ont reculé de 3.5% en Allemagne. Cet après-midi, les opérateurs attendent la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre (consensus -4%) à 14h30. A 16h, seront dévoilées les promesses de ventes de logements avant les stocks pétroliers à 16h30. La Fed rendra son verdict en matière de politique monétaire à 20h avant la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30.



Outre-Atlantique, les contrats futures progressent de 0.9%. En données horaires, pas de changement, le CAC40 se maintient à proximité de ses récents points hauts. Il faudra attendre le débordement des 4600/4610 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 4700/4750 points. En intraday, une rechute sous les 4538 points militerait au contraire pour le maintien de l’indice dans son trading range.

