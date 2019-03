Attentisme avant le vote sur le Brexit Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5255 PTS/ 5295 PTS





Du côté des statistiques, le marché attend à 13h30 l’indice CPI qui devrait ressortir en hausse de 0.2%.



A la mi-séance, le CAC40 progresse timidement de 0.12% à 5272 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.1%.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise technique et ne montre pas de réel signe de faiblesse. Un retour sous les 5255 points militerait néanmoins pour de nouveaux dégagements en direction des 5220 points.

A contrario, le dépassement des 5295 points devrait permettre à l’indice de retourner tester la zone des 5310 points, correspondant à ses plus hauts annuels.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.