Au-delà des 5900 points à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5860 PTS/ 5945 PTS

Malgré les incertitudes sur l'évolution des négociations commerciales, le CAC40 a une nouvelle fois bénéficié de la bonne orientation des valeurs financières pour repasser dans le vert hier en fin de journée et clôturé en hausse de 0.07% à 5893 points.

En l'absence de nombreux opérateurs pour ce 11 novembre, les initiatives sont néanmoins restées limitées, avec moins de 2.2 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé dans un contexte attentiste, le Dow Jones a gagné 0.04% à 27691 points alors que le S&P500 et le Nasdaq100 ont perdu respectivement 0.2% et 0.17%. Ce matin, les contrats futures présagent d'une hausse de 0.25% pour le CAC40 alors que Donald Trump devrait à nouveau reporter de 6 mois sa décision sur l'imposition d'éventuels droits de douane de 25% sur les importations d'automobiles en provenance de l'Union européenne. Graphiquement, la dynamique demeure clairement positive en données horaires au-dessus des 5860 points. Le débordement des 5900 points devrait ouvrir la voie aux 5945 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

