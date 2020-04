Au-dessus des 4400 points à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4266 PTS/ 4468 PTS

Les places européennes ont terminé en très nette hausse hier, soutenues par les premiers signes de ralentissement du coronavirus, une baisse du nombre de nouvelles contaminations et des décès ayant été constatée pendant le week-end. Après une ouverture en gap haussier, le CAC40 a peu à peu accentué ses gains et clôturé en hausse de 4.61% à 4346 points. Les indices américains ont également progressé alors que les dernières données suggèrent que l'épidémie pourrait avoir atteint un plateau aux Etats-unis. Le DOW JONES a terminé sur un gain de 7.73% à 22680 points, le S&P500 s'est adjugé 7.03% à 2664 points et le Nasdaq100 7.35%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée comme le suggèrent les contrats futures en hausse de 1.4%. Graphiquement, l'indice parisien est désormais en phase de rebond et devrait rallier aujourd'hui les 4400 points. Au-dessus de ce niveau, les 4468 points seraient alors en ligne de mire, voire 4543 points par extension.

Seule une rechute sous les 4266 points invaliderait ce scénario. Il faudrait alors s'attendre au comblement au moins partiel du gap laissé ouvert hier.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

