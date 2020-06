Au-dessus des 4900 points à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4795 PTS

Objectif de cours : 4925 PTS

Malgré les inquiétudes au sujet du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, les places financières ont une nouvelle fois terminé en nette hausse hier, les opérateurs focalisant leur attention sur les perspectives de redémarrage de l’économie avec la fin des mesures de confinement.

Le marché a également salué le plan de soutien de 5 milliards d'euros en faveur du secteur automobile et les rumeurs d'extension du programme d'achats d'urgence de la BCE.

Avec toutes ses composantes dans le vert, le CAC40 a terminé en hausse de 2.02% à 4858 points. En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement clôturé à leur plus haut du jour, bénéficiant d'un sursaut dans les derniers échanges. Le Dow Jones a gagné 1.05% à 25742 points, le S&P500 s'est adjugé 0.82% à 3080 points et le Nasdaq100 0.61%.



Ce matin, le CAC40 est encore attendu en hausse de 1.2% dans le sillage des places asiatiques et des promesses par la Banque populaire chinoise de nouvelles mesures de soutien monétaires. L'indice Caixin PMI services était par ailleurs meilleur que prévu (55 contre 47.4 attendu). Les indices PMI services de la zone euro seront dévoilés dans la matinée et l'ISM services pour les Etats-Unis à 16H. En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 4795 points, avec les 4924 points en ligne de mire, borne basse d'un gap laissé ouvert le 9 mars dernier.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Palmarès CAC 40 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.87 13.53% AXA 18.792 8.90% RENAULT 23.34 7.61% STMICROELECTRONICS 24.45 7.52% AIRBUS SE 67.99 6.73% SANOFI SA 88.52 -0.34%