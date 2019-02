Au-dessus des 5200 points à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 PTS/ 5205 PTS





Les minutes de la Fed ont confirmé sa volonté de rester patiente avant de remonter ses taux, bon nombreux d'analystes pariant désormais sur une pause dans le cycle de resserrement monétaire toute l'année. Elle s'apprête également à réduire son bilan, comme elle l'avait évoqué précédemment.

Au niveau des négociations commerciales,

Cela n'a toutefois pas permis à Wall-Street de réellement prendre de la hauteur, le Dow Jones a gagné 0.24% à 25954 points, le S&P500 s'est adjugé 0.18% à 2785 points et le Nasdaq100 a perdu 0.06%.



Ce matin, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée, avec un gain initial de 0.2%.

En données horaires, la tendance reste clairement positive au-dessus des 5170 points. Le dépassement des 5205 points devrait ouvrir la voie aux 5230 points puis 5250/60 points.



