Au pied du mur

Une fois n'est pas coutume, décembre s'annonce nettement baissier pour les places financières, à l'image du CAC40 qui perd plus de 4.5% depuis le début du mois. Sa dernière contre performance remontait à décembre 2015, avec un repli de 6.5%.



Ce sont notamment les valeurs pétrolières et les financières qui ont subi le plus lourd tribu, avec l'automobile et les banques. Technip ferme la marche, avec -16%, suivi par Axa et Renault -12%, Société Générale -11%... Dans le haut du palmarès, on retrouve Kering (+6%), Engie et Pernod Ricard (+3%).



Au niveau graphique, le CAC40 fait preuve de fébrilité et revient une nouvelle fois tester la zone des 4740 points. Cette zone constitue l'ultime rempart, avant une nouvelle accélération baissière en direction des 4640 points, borne basse d'un gap laissé ouvert début décembre 2016 voire 4560 points par extension, niveau majeur que l'on retrouve en données hebdomadaires. Les tensions s'accumulent en Europe (Brexit, Italie, Gilets Jaunes), les craintes de ralentissement économique se confirment avec les récentes publications macroéconomiques et les tractations sur le commerce international ne donnent que peu d'indications concrêtes sur la capacité de Pékin et Washington à trouver un accord d'ici le 1er mars 2019. A cela s'ajoute, la décision de la Fed de se relever ses taux de 25 points de base, une décision mal accueillie, malgré un discours plus accommodant et des perspectives de hausses de taux revues à la baisse pour 2019.

