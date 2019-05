Au pied du mur Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5258 PTS

Les indices américains ont également terminé en territoire positif malgré la lourde chute du pétrole (WTI -5.35%, Brent -4.4%). Le Dow Jones a gagné 0.17% à 25170 points, le S&P500 s'est adjugé 0.21% à 2789 points et le Nasdaq100 0.4%.



Le CAC40 devrait toutefois reprendre le chemin de la baisse ce matin (-0.8%) après l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière chinoise (indice PMI à 49.4 contre 50.1 précédemment). D. Trump a également jeté le froid en annonçant une surtaxe de 5% sur les produits importés du Mexique, si le pays ne déploie pas plus d'efforts pour lutter contre l'émigration clandestine vers les Etats-Unis, mesure qui entrera en vigueur le 10 juin. Si les progrès de Mexico sont jugés insuffisants, le taux montera progressivement à 25% d'ici octobre.



En l'absence de nombreux opérateurs pour l'Ascension, la bourse de Paris a clôturé en hausse de 0.51% à 5248.91 points, malgré des statistiques américaines en demi-teinte. Le PIB a progressé de 3.1% au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 215K contre 216K attendu. En revanche, les promesses de ventes de logements ont reculé de 1.5% (consensus +0.9%) et les stocks de commerce de gros ont progressé de 0.7% (consensus 0.2%). Les initiatives sont toutefois restées limitées avec moins 1.9 milliard d'euros échanges sur les principales composantes de la cote.

