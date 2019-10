Au plus haut annuel avant les trimestriels Envoyer par e-mail :

Profitant des anticipations d'un accord entre la Chine et les Etats-Unis, lequel a pour le moment débouché sur l'annulation des nouveaux droits de douane qui devaient entre en vigueur le 15 octobre, les places financières ont vigoureusement rebondi ces dernières séances. Le CAC40 vient d'ailleurs d'inscrire de nouveaux records annuels, malgré l'abaissement des prévisions de croissance par le FMI et une situation toujours incertaine sur le Brexit, à quinze jours de la date fatidique. Les valeurs cycliques, très sensibles au soubresauts commerciaux ont fortement rebondi, mais aussi les valeurs bancaires et les industrielles. Sur les 5 dernières séances, c'est Saint Gobain qui prend la tête du palmarès, avec un bond de 13%, suivie de près par STM et ArcelorMittal (+12.2%) puis Société Générale qui engrange 11.5%. Le grand perdant est Publicis qui décroche de 9% sur la même période, suite à l'abaissement de ses prévisions de chiffres d'affaires et de résultats pour cette année. Les séances à venir devraient demeurer volatile, avec l'ouverture de la saison des résultats trimestriels et les prochaines annonces sur le commerce et le Brexit.



Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5420 points, récents points bas en clôture. Ce dernier devra désormais déborder la zone de résistance des 5720/5750 points (données journalières et hebdomadaires) pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 5860 points.

