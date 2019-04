Au plus haut de l'année avant les trimestriels Envoyer par e-mail :

Reléguant ainsi au second plan les incertitudes sur le Brexit et les publications macroéconomiques qui confirment le ralentissement économique mondial, le CAC40 évolue sur ses plus hauts annuels, avec une performance de plus de 15% depuis le premier janvier.



C'est toujours Airbus qui caracole en tête du palmarès, avec un gain de 42% cette année, suivi par les valeurs du luxe, à l'image de LVMH et Kering (+29%), trois des 6 plus grosses pondérations de l'indice parisien.

Seules trois valeurs sont dans le rouge cette année, EssilorLuxotica (-12%), Publicis (-7%) et Société Générale (-4.6%), relevant difficilement la tête après son profit warning du T4 2018.



Graphiquement, le CAC40 se maintient en phase de reprise depuis fin décembre et conserve ainsi une dynamique clairement positive en données journalières au-dessus des 5260 points avec les 5540 points comme principal objectif.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.