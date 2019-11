Au plus haut en attendant D. Trump Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5890 PTS/ 5910 PTS

Dans l’attente de nouvelles informations concernant les négociations commerciales, le CAC40 s’inscrit en timide hausse de 0.23% à 5907 points aujourd'hui.

Les opérateurs devraient garder les yeux rivés sur D. Trump qui doit faire un discours à 18h à l'Economic Club de New York, ce dernier envisageant par ailleurs de reporter de 6 mois sa décision sur une éventuelle taxation des automobiles en provenance de l’Union européenne.



Outre-Atlantique, les contrats futures se maintiennent pour le moment non loin de l’équilibre.

Du côté des statistiques, l’indice Zew est ressorti à -2.1 contre -13.2 attendu. Aucune autre statistique ne sera publiée aujourd’hui.



Graphiquement, le CAC40 revient tester ses plus hauts dans la zone des 5910 points. Au-dessus de ce niveau, les 5945 points seraient alors en ligne de mire. En intraday, le seuil des 5890 points, correspondant à la moyenne mobile à 20 heures fera office de pivot.

