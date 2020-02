Aucune pression vendeuse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/02/2020 | 08:00

Opinion : Positive au dessus de 6000 PTS

Objectif de cours : 6071 PTS

Le CAC40 a profité de la baisse des bourses asiatiques pour consolider horizontalement. Les valeurs parisiennes ont céde hier 0.23%, en dépit des inquiétudes qui continuent d’entourer les risques sanitaires. Parmi les mouvements de la dernière séance, le secteur automobile continue d’être banni par les intervenants, Renault et Peugeot lâchant chacune entre 1.9 et 2.3%. A contrario, STM reste très entouré, avec un gain de 1.2%. Les indices outre-Atlantique ont quant à eux inscrit de nouveaux records, portés par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a gagné 0.6% à 29277 points, le S&P500 0.73% et le Nasdaq100 1.2%. Cet écart avec l'Europe devrait permettre au CAC40 d'ouvrir en hausse de 0.7% ce matin.

Ce jour, les investisseurs seront concentrés essentiellement sur les discours des responsables de banques centrales européenne et américaine devant des assemblées parlementaires. Graphiquement, en données horaires, les cours développent une phase de distribution encadrée par la borne supérieure des 6045 points et la partie basse fixée à 6000 points. La cassure par le bas ouvrirait la voie à la cible suivante située à 5965 points voire, par extension , à celle des 5935 points.

En revanche, une extension au-delà des 6045 points permettrait dans un premier temps d’aller combler le gap à 6071 points (lignes bleues), puis de retester le pic annuel des 6100 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 17.305 6.43% AIR LIQUIDE 138.1 2.56% STMICROELECTRONICS 28.19 2.25% BNP PARIBAS 52.69 2.03% ENGIE 15.895 1.73% PERNOD RICARD 160.05 -0.47% ORANGE 12.705 -0.55% RENAULT 34.165 -0.60% THALES 95.34 -1.02% MICHELIN 104.05 -2.53% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.