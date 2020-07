Aux aguets des trimestriels Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 16/07/2020 | 09:00

Alors que la saison des résultats trimestriels vient tout juste de débuter, l'engouement acheteur perdure sur les places financières, malgré les récentes inquiétudes au sujet de la pandémie. Les opérateurs nourrissent l'espoir d'une poursuite de la reprise économique amorcée avec le déconfinement, espérant par ailleurs qu'un remède au Covid-19 sera trouvé prochainement.

Les indices font néanmoins preuve de volatilité au gré des annonces, les opérateurs appréhendant les résultats des sociétés pour le second trimestre. Le consensus table sur un repli de l'ordre de 45% des bénéfices des sociétés du S&P500. Les perspectives devraient être suivies avec attention.



D'un point de vue graphique, le CAC40 demeure en phase de consolidation horizontale depuis de nombreuses semaines, évoluant au sein du range 4815/5200 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée. Le débordement des 5200 points, confirmé en clôture, serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 5465 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.