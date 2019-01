Baisse initiale de 0.4% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4843 PTS

Portée par le compartiment des bancaires, avec notamment les résultats salués de Goldman Sachs (+9.6%) et Bank of America (+7.1%), la bourse de Paris a poursuivi sa marche en avant et clôturé en hausse de 0.51% à 4810.74 points.

Les opérateurs ont ainsi relégué au second plan la nouvelle période d’incertitudes qui s’ouvre au Royaume Uni, après le rejet massif par le Parlement britannique du projet sur le Brexit.



Aux Etats-Unis, les indices ont également progressé, avec les banques et ce, malgré la prudence affichée par la Fed sur les perspectives économiques. Le Dow Jones a gagné 0.59% à 24207 points, le S&P500 s'est adjugé 0.22% à 2616 points et le Nasdaq100 a perdu 0.02%.



Le CAC40 devrait reperdre une partie de ses gains de la veille, comme en témoignent les contrats futures en baisse de 0.4%.



D’un point de vue technique, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontale au sein du range 4730/4843 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.