Bien orienté à l'ouverture

Opinion : Positive au dessus de 4770 PTS

Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé au terme d'une séance volatile, partagés entre l'apaisement des tensions commerciales,

Le Dow Jones a cédé 0.22% à 24370 points, le S&P500 s'est effrité de 0.04% à 2636 points et le Nasdaq100 a poursuivi sa reprise, avec un gain de 0.32%.



Ce matin, le CAC40 est attendu en hausse de 0.8%.

