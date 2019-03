Bien orienté avant Wall-Street, +12.5% en 3 mois Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5285 PTS/ 5350 PTS



Les opérateurs surveilleront également la situation du Royaume-Uni, alors qu’aura lieu aujourd’hui un troisième vote sur le Brexit.



Du côté des statistiques, les dépenses et revenus des ménages seront publiées à 13h30, attendus en hausse de 0.3%. Viendront ensuite l’indice PMI de Chicago à 15h45 (consensus 61.1), l’indice du Michigan (consensus 97.8) et les ventes de logements neufs à 15h, attendues à 625k.



En données horaires, la configuration reste inchangée. On suivra de près la sortie des 5285/5350 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Graphique CAC 40