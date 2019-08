Bien orienté avant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 19/08/2019 | 11:24

Opinion : Positive au dessus de 5305 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



La tendance également soutenue par les espoirs d'avancées sur le commerce.



Sur le plan macroéconomique, le début de semaine s'annonce calme, aucune statistique américaine n'étant attendue aujourd'hui et demain.

En zone euro, l'indice CPI a progressé de 1% (consensus 1.1%).



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise en s'affranchissant dès l'ouverture de la zone des 5305 points. Un biais haussier reste privilégié au-dessus de ce niveau, avec les 5400 points comme principal objectif. Dans l'attente des minutes du FOMC mercredi, les opérateurs nourrissant toujours l'espoir d'un nouveau geste de la Fed le mois prochain, le CAC40 poursuit le mouvement de reprise amorcé vendredi dernier. Celui-ci s'adjuge actuellement 0.65% à 5335 points, avec la plupart de ses composantes dans le vert.La tendance également soutenue par les espoirs d'avancées sur le commerce.Sur le plan macroéconomique, le début de semaine s'annonce calme, aucune statistique américaine n'étant attendue aujourd'hui et demain.En zone euro, l'indice CPI a progressé de 1% (consensus 1.1%).Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de reprise en s'affranchissant dès l'ouverture de la zone des 5305 points. Un biais haussier reste privilégié au-dessus de ce niveau, avec les 5400 points comme principal objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 TECHNIPFMC 21.88 3.70% ARCELORMITTAL 12.204 3.62% STMICROELECTRONICS 16.285 3.00% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 356.85 2.41% SODEXO 102.3 2.32% PERNOD RICARD 158.1 -0.63% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.