Bon début de séance en vue après Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4815 PTS



A la clôture, le CAC40 cédait 1.5% à 4745 points.



Les indices américains se sont, dans un second temps, retourner à la hausse grâce au rebond des valeurs technologiques. En baisse de 1.7% à la cloche parisienne, le Dow Jones a finalement clôturé en hausse de 0.14% à 24423 points. Le S&P500 a gagné 0.18% à 2638 points et le Nasdaq100 1.05%.



Le CAC40 devrait donc reprendre des couleurs ce matin, après avoir inscrit un nouveau point bas annuel la veille. Les contrats futures s'inscrivent en hausse de 1%.



En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 4815 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Une reprise technique pourrait néanmoins prendre forme sur la zone des 4730 points mais il faudra attendre le débordement des 4815 points pour confirmer ces bonnes dispositions.







