Bref retour sur les 6000 points

Opinion : Négative sous les 6020 PTS

Objectif de cours : 5920 PTS

Dans un élan d’optimisme, alors que des rumeurs font état de recherches fructueuses en Chine sur un vaccin contre le coronavirus, le CAC40 est revenu au contact des 6000 points ce matin, avant de subir quelques dégagements.

L’indice parisien progresse désormais de 0.86% à 5985 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.6%. Du côté des statistiques, l’indice PMI services est ressorti à 52.5 en zone euro (52.2 attendu) et les ventes au détail reculent de 1.6% (consensus -0.5%).

Cet après-midi, l’enquête ADP devrait faire état de 157K créations d’emplois à 14h15. La balance commerciale sera publiée à 14h30 puis les indices PMI services et ISM services à 15h45 et 16H. Les stocks pétroliers viendront clore cette journée chargée en publications macroéconomiques à 16h30 (consensus 2.9M). Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de rattrapage, dépassant ce matin la zone des 5970 points. L'indice arrive néanmoins à proximité d'une zone majeure située vers 6020 points, niveau qui pourrait faire barrage et engendrer quelques prises de bénéfices.

Laurent Polsinelli

