Brusque retour de l'aversion au risque

Opinion : Négative sous les 4955 PTS

Objectif de cours : 4771 PTS

Les places financières viennent de connaître une séance très chahutée, suite aux propos prudents du président de la Fed, qui a douché les espoirs d'une reprise économique rapide. Bien que la Réserve Fédérale ait confirmé sa volonté de maintenir sa politique de soutien aussi longtemps que nécessaire, ses projections évoquent une chute de 6.5% du PIB américain cette année, avant un rebond de 5% l'année prochaine. Le chômage devrait par ailleurs rester élevé dans les années à venir.

Autre motif de désaffection pour les actifs risqués, la courbe de contaminations est repartie à la hausse dans plusieurs états américains, laissant craindre une seconde vague.



Avec toutes ses composantes dans le rouge, le CAC40 a décroché de 4.71% à 4815 points.

Les indices américains ont accentué leurs pertes tout au long de la journée. Le Dow Jones a terminé en baisse de 6.9% à 25128 points, le S&P500 a cédé 5.89% à 3002 points et le Nasdaq100 5.01%.



Ce matin, le contrat Future CAC40 laisse présager d'une baisse de 0.2% dans l'attente de la production industrielle en zone euro (consensus -19%) et de quelques statistiques américaines. En données horaires, la tendance est désormais baissière sous les 4955 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. La zone des 4770 points devra désormais engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4700 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.