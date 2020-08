Brusque retour de l'aversion au risque Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5020 PTS

Objectif de cours : 4900 PTS

Contrairement à la préouverture qui laissait entrevoir un début de séance flat à Paris, le CAC40 décroche actuellement de 2.17% à 4933 points.

L'aversion au risque a brusquement resurgi après la décision du gouvernement britannique d'imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance de France, face à la recrudescence de la pandémie.



Les opérateurs procèdent ainsi à des prises de bénéfices, après un début de semaine sous le signe de l'optimisme qui avait permis à l'indice parisien de frôler les 5100 points. Il conserve pour le moment un gain de 0.9% sur la semaine.

Les tensions sino-américaines persistantes mais aussi les statistiques chinoises sous les attentes (production industrielle à +4.8% et ventes au détail en baisse de 1.1%) constituent d'autres éléments incitant à la prudence.



En zone euro, le PIB a reculé comme attendu de 12.1% et la balance commerciale déçoit légèrement, avec un excédent de 17.1B contre 18B attendu.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 2%) ainsi que de la productivité, anticipée à +1.5%. A 15h15, la production industrielle devrait progresser de 3.1%. A 16h seront ensuite dévoilés les stocks des entreprises (consensus -1.1%) et l'indice du Michigan, attendu à 72. En données horaires, la configuration se dégrade. Un biais baissier sera désormais privilégié sous les 5020 points avec les 4900 points comme premier objectif.

