Brutal décrochage

Opinion : Négative sous les 5850 PTS

Objectif de cours : 5780 PTS

La réinstauration des droits de douane américains sur l'aluminum et l'acier (pour l'Argentine et le Brésil) ainsi que l'ISM manufacturier sous les attentes aux Etats-Unis (48.1 contre 49.2 attendu) ont fait l'effet d'une douche froide hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a décroché de 2.01% à 5786 points.

Les craintes sur la croissance ressurgissent, tout comme l'absence d'accord commercial sino-américain avant la fin de l'année, alors que la Chine a rompu les discussions avec la promulgation de la loi pro-démocratie à Hong Kong. Il n'en fallait pas plus pour raviver l'aversion au risque des opérateurs, après 3 semaines de hausse rampante sans volatilité.



Outre-Atlantique, les actions ont également marqué le pas avec une baisse de 0.86% du S&P500. Ce jour, il n'y aura pas de statistique macroéconomique et pour la préouverture de l'indice parisien les premieres cotations indiquent un léger vert (+0.2%) Graphiquement, en données horaires, les cours viennent de décrocher brutalement après un énième test des 5943 points. Un rappel haussier en direction de la moyenne mobile à 50 heures reste possible mais la référence technique devrait caper toute tentative de rebond . La configuration s'est donc fortement degradée. Il faudrait une relance au-delà des 5854 points pour retrouver un cap haussier. Dans le cadre du scénario baissier, la ligne des 5710 points pourrait constituer la cible principale de ce mouvement .

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.