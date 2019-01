Cap vers les 4900 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4820 PTS

Objectif de cours : 4907 PTS



La Banque centrale européenne a comme attendu maintenu ses taux inchangés, sans donner de nouvelles précisions sur l'évolution de sa politique monétaire. Elle constate que les indicateurs se dégradent et que cela pourrait perdurer mais estime que le ralentissement chinois ne devrait pas se prolonger. Elle estime que des stimuli monétaires restent nécessaires mais n'entrevoit toujours pas de hausse de taux avant au moins l'été 2019 même si l'inflation demeure continue, tendant vers l'objectif fixé par la BCE des 2%.



Outre-Atlantique, les indices ont clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones a cédé 0.09% à 24553 points, le S&P500 a gagné 0.14% à 2642 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.66% grâce notamment aux semi-conducteurs.

Après la clôture, Intel a dévoilé des résultats sous les attentes, le titre cédait 5.5% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait poursuivre sur sa lancée avec un gain initial de 0.4%.

