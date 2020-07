Cap vers les 5000 points Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5120 PTS

Objectif de cours : 5000 PTS

Les places européennes ont reperdu hier une partie de leurs gains de lundi, avec le retour des craintes sanitaires et la révision à la baisse des prévisions de croissance en zone euro par la Commission européenne.

Après avoir tutoyé les 5000 points, le CAC40 a néanmoins légèrement redressé la tête et clôturé en baisse de 0.74% à 5043 points. En ordre dispersé à la cloche parisienne, les indices américains ont rapidement basculé en territoire négatif, préoccupés par la recrudescence du nombre de contaminations aux Etats-Unis. Le Dow Jones a perdu 1.51% à 25890 points, le S&P500 a cédé 1.08% à 3145 points et le Nasdaq100 0.75% alors qu'il progressait de près de 1% en début de journée. Le marché parisien devrait donc subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, la préouverture laissant envisager un repli initial de 0.8%. En données horaires, la configuration demeure inchangée. Le biais reste haussier au-dessus des 5000 points. Seul l’enfoncement de ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués, avec les 4963/4946 points comme premiers objectifs baissiers.

