Cap vers les 5250 points

Opinion : Négative sous les 5350 PTS

Objectif de cours : 5247 PTS



L'aversion au risque ressurgit brusquement avec les tensions italiennes, alors que la Commission européenne menace d'appliquer une amende de trois milliards d'euros à l'Italie pour non respect des règles communautaires en matière d'endettement et de déficit budgétaire structurel. Dans le sillage de la baisse des rendements obligataires et des banques italiennes, le secteur financier a ainsi subi de nets dégagements.



De retour d'un week-end prolongé pour le "Memorial day", les indices américains ont très rapidement basculé dans le rouge, avec le T-Bonds qui a touché un plus bas depuis fin septembre 2017. Le Dow Jones a perdu 0.93% à 25347 points, le S&P500 a cédé 0.84% à 2802 points et le Nasdaq100 0.31%.



Ce matin, le CAC40 devrait donc subir de nouveaux dégagements, les contrats futures s'inscrivant en repli de 0.5%.

Graphiquement, la configuration se dégrade. L'indice devrait tester aujourd'hui l'importante zone de soutien des 5250 points. Sous ce niveau, on pourra s'attendre à une nouvelle accélération baissière en direction des 5210/5200 points.

