Cap vers les 5700 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5620 PTS/ 5700 PTS

A l’issue d’une séance peu volatile et malgré un indice PMI de Chicago sous les attentes (47.1 contre 50 attendu) et la révision à la baisse de la croissance américaine par Standard & Poor’s pour 2020 ( à 1.7% contre 1.8% précédemment), le CAC40 a clôturé en hausse de 0.66% à 5677 points.

Les valeurs défensives ont globalement tiré leur épingle du jeu alors que les technologiques et l’automobile ont subi quelques dégagements. Aux Etats-Unis, les gains se sont amplifiés en deuxième partie de séance, avec Apple (+2.35%) qui a profité d'un relèvement de recommandation et après le démenti au sujet du delistage des sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.36% à 26917 points, le S&P500 a gagné 0.5% à 2977 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.88%. Graphiquement, le rebond se poursuit en direction des plus hauts annuels. La dynamique à court terme ne sera donc pas remise en cause, tant que l'indice demeure au-dessus des 5620 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

Aujourd'hui, comme le présagent les contrats futures (+0.2%), le seuil des 5700 points pourrait rapidement être rallié.

