Cascade de records annuels

Opinion : Positive au dessus de 5520 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS



Le PIB chinois est ressorti à 6.4% contre 6.3% attendu, les ventes au détail progressent de 8.7% (consensus 8.3%) et la production industrielle de 8.5% (consensus 5.6%).

En zone euro, l'indice CPI est conforme aux attentes à 1.4%.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.24% à 5541 points et Wall-Street devrait afficher un gain de 0.2% dans les premiers échanges.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale à 14h30 puis des stocks de commerce de gros à 16h et des stocks pétroliers à 16h30. Le Livre Beige de la Fed sera par ailleurs publié à 20h.



