Coup de semonce aux Etats-Unis

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5475 PTS



Le taux de chômage est tombé à 3.6% (consensus 3.8%), avec 263k créations d'emplois contre 181k attendu et un salaire horaire qui progresse de 0.2%.

L'indice ISM services avait, en revanche, déçu en ressortant à 55.5 alors que le marché attendait 57.2.



Les indices américains ont également repris de la hauteur, le Dow Jones a gagné 0.75% à 26505 points, le S&P500 s'est adjugé 0.96% à 2946 points et le Nasdaq100 1.58%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en forte baisse de 1.2% ce matin, alors que D. Trump a annoncé que la surtaxe actuelle de 10% qui frappe les produits d'importation chinois allait passer à 25% dès vendredi prochain, les négociations commerciales allant trop lentement. Une enveloppe additionnelle, représentant 325 milliards de dollars annuels, sera surtaxée prochainement.



