Courant vendeur minoritaire

Opinion : Positive au dessus de 5180 PTS

Au cours de la session de ce jour, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 du PIB américain du 4ème trimestre et des inscriptions au chômage, puis à 15h45, de l’indice PMI de Chicago.

En préouverture, les premiers échanges à Paris montrent une légère dégradation de 0.2%.



Techniquement, en données horaires, sous la pression de la résistance des 5240 points, les prix reviennent tester la moyenne mobile 50 heures. Le consensus vendeur reste néanmoins minoritaire dans une tendance de fond qui garde de la force au-delà des 5180 points. C’est tout le challenge à court terme du mouvement actuel, garder le cap en respectant le support précité et la moyenne mobile 100 heures. Un passage sous ces deux références ouvrirait la voie en direction de la cible inférieure des 5140 points

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 VIVENDI 25.42 4.22% CARREFOUR 18.005 2.56% PUBLICIS GROUPE 48.55 1.25% BNP PARIBAS 44.74 1.22% BOUYGUES 33.22 0.70% TECHNIPFMC 19.585 -1.19% STMICROELECTRONICS 14.505 -1.19% VALEO 27.76 -1.63% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 141.3 -1.71% ENGIE 13.52 -2.73% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.