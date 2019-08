D. Trump jette un nouveau pavé dans la mare Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5560 PTS

Objectif de cours : 5430 PTS





Bien orientée à la cloche parisienne, Wall-Street a finalement décroché alors que Donald Trump a décidé de taxer à 10% les 300 Mds$ de biens importés de Chine aux Etats-Unis qui n'avaient pas encore été frappés jusqu'ici. La mesure entrera en vigueur le 1er septembre. Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 1.05% à 26583 points, le S&P500 a perdu 0.9% à 2954 points et le Nasdaq100 0.61%.



Ce matin, le CAC40 devrait donc ouvrir en gap baissier de 2%.

Profitant de la bonne orientation des valeurs financières (Société Générale +5.8%, BNP Paribas +1.5%) et des mauvaises statistiques américaines laissant penser que la Fed pourrait de nouveau agir et baisser ses taux d'ici la fin de l'année, le CAC40 a repris le chemin de la hausse hier et terminé sur un gain de 0.7% à 5557 points.

