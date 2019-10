Dans l'attente des chiffres de l'emploi US

La bourse de Paris fait preuve de prudence à la mi-séance, les opérateurs attendant les chiffres de l’emploi américain à 14h30. Après le recul de l’ISM manufacturier et des services, les créations d’emplois non agricoles seront décortiquées pour jauger la santé de l’économie américaine et dicter les anticipations de la politique de la Réserve fédérale.

Du côté des valeurs, STMicrolectronics (+2.16%) monte sur la première marche du podium des performances, le groupe profitant d’informations de presse selon lesquelles Apple a décidé d’augmenter la cadence de production de ses IPhones 11. D’une manière plus générale, les valeurs défensives sont les plus recherchées à l’image de Véolia (+1.53%), EssilorLuxottica (1.18%) et Air Liquide (+0.8%) tandis que les cycliques et les bancaires souffrent. Renault et Peugeot perdent respectivement 1.34% et 1.2%, tout comme Société Générale (-0.84%) et BNP Paribas (-0.79%).

Techniquement, en données horaires, si les premiers échanges se sont fait en hausse, les cours ont rapidement rencontré l’obstacle de la moyenne mobile à 20 périodes, qui jusqu’à présent stoppe la tentative de rebond. La pression vendeuse reste ainsi puissante et il faudra percer cette moyenne mobile et déborder la ligne à 5480 points pour espérer viser la résistance des 5540 points. En attendant, les vendeurs gardent la main et s’efforceront de rallier les points bas d’hier à 5390 points.