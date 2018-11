Dans le rouge après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5060 PTS

Objectif de cours : 4950 PTS



L’ouverture négative de Wall-Street et le nouveau décrochage des technologiques avec Apple (-4%), Facebook (-5.7%) n'auront pas permis d'inverser la vapeur.



Outre-Atlantique, les indices ont, en effet, peu à peu accentué leurs pertes pour terminé à proximité de leur plus bas du jour. Le Dow Jones a perdu 1.56% à 25017 points, le S&P500 a cédé 1.66% à 2691 points et le Nasdaq100 3.26%.



Ce matin, l’indice parisien devrait donc poursuivre sur sa lancée, comme le laissent envisager les contrats futures en baisse de 0.3%.



En données horaires, la dynamique demeure baissière sous les 5060 points. L’indice devra impérativement rebondir sur le seuil des 4950 points, plus bas en clôture sous peine d’assister à une poursuite du mouvement en direction des 4900 points.

