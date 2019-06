Dans le rouge après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5150 PTS/ 5260 PTS



Les valeurs défensives ont nettement contribué à ce mouvement de reprise, à l’image de Sanofi, Danone, Airbus qui gagnent 1.8% et Air Liquide 1.5%.



Outre-Atlantique, la baisse a repris de la vigueur en fin de journée, avec les taux au plus bas et la crainte de voir les géants du numérique visés par des enquêtes antitrust aux Etats-Unis. Les GAFA ont terminé en nette baisse (Facebook a perdu 7.51%, Alphabet 6.12%, Amazon 4,64% et Apple 1,01%).

Le Dow Jones a gagné 0.02% à 24820 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 2744 points alors que le Nasdaq100 décroche de 2.1%.



Aujourd’hui, le marché parisien devrait ainsi reprendre le chemin de la baisse, les contrats futures cédant 0.5%.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir tutoyé hier les 5150 points. Ce dernier devra toutefois déborder les 5260 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5300/5310 points. En intraday, le seuil des 5200 points fera office de pivot.

