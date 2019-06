Dans le rouge après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5500 PTS/ 5560 PTS



Concernant les valeurs, CapGemini s'est envolée de 8.4% suite à l'annonce d'une OPA sur Altran (+22.2%). A l'opposé, Carrefour fermait la marche (-3.5%), suivie par les valeurs automobiles (Michelin -2.7%, Renault -2%).



Outre-Atlantique, les indices américains ont finalement cédé du terrain après les propos de Jerome Powell et James Bullard qui ont laissé entendre qu'une baisse des taux de 50 points de base n'était pas nécessaire en juillet. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.67% à 26548 points, le S&P500 a perdu 0.95% à 2917 points et le Nasdaq100 1.7%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en baisse de 0.2%.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.782 5.31% STMICROELECTRONICS 15.26 2.59% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21.915 2.29% BNP PARIBAS 41.245 1.94% TECHNIPFMC 22.14 1.79% LEGRAND 63.44 -0.60% VINCI 90.76 -1.41% SANOFI 75.93 -1.45% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 127.275 -1.49% CAPGEMINI 110.6 -1.65% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.