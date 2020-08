Dans le rouge après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4950 PTS/ 5100 PTS

La bourse de Paris s’est envolée de 2.41% à 5027 points hier, tandis que le Congrès américain semblait sur le point de signer le plan de relance de 1000 milliards de dollars attendu depuis fin juillet.

Vladimir Poutine, a de son côté, affirmé que la Russie avait mis au point du remède efficace contre le Covid-19, espérant une production de masse prochainement.

Tous les voyants semblaient donc au vert, les opérateurs reléguant au second plan les tensions géopolitiques persistantes.



Outre-Atlantique, le S&P500 s’est un peu plus rapproché encore de son record historique avant de se retourner à la baisse en fin de séance suite au propos du patron des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui s'est montré sceptique sur la reprise des négociations. Le S&P500 a terminé en baisse de 0.8% à 3333 points, le Dow Jones a cédé 0.38% à 27686 points et le Nasdaq100 a encore perdu 1.89%. Ce matin, le marché parisien devrait ainsi reprendre le chemin de la baisse, avec une perte de 0.6% dans les premiers échanges.

Graphiquement, l'indice devrait ouvrir en gap baissier à proximité des 5000 points. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les dégagements pourraient s'intensifier en direction des 4975/4950 points.

