Dans le rouge après Wall-Street et la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5485 PTS/ 5560 PTS



Les initiatives sont toutefois restées limitées et l'indice CAC40 a terminé en légère hausse de 0.14% à 5518 points.



Les statistiques américaines n’ont pas eu d’impact, l’enquête ADP a fait état de 156K créations d’emplois (consensus 150K). L’indice PMI de Chicago est ressorti à 44.4 contre 51.7 attendu et les stocks hebdomadaires de pétrole étaient nettement sous les attentes à - 8.5M (consensus -2.5M).

En très légère baisse à la cloche parisienne malgré le bon d’Apple (+5% en séance), les indices américains ont terminé en forte baisse, les commentaires de J. Powell ayant déçu. La Fed a baissé ses taux de 25 points de base, comme anticipé mais a laissé entendre qu'il ne s'agissait pas d'un début de cycle baissier, douchant ainsi les espoirs des partisans d'un soutien monétaire massif.

Le Dow Jones a terminé en baisse de 1.23% à 26864 points, le S&P500 a perdu 1.09% à 2980 points et le Nasdaq100 1.3%.



Ce matin, le marché parisien devrait donc ouvrir en repli de 0.3%.

