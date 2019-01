Dans le rouge après la croissance chinoise Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4843 PTS/ 4890 PTS

Les places financières ont terminé en forte hausse vendredi dernier pour la séance de compensation de janvier, grâce aux espoirs de règlement du conflit commercial sino-américain. Le CAC40 a, pour sa part, engrangé 1.7% à 4875 points.

Outre-Atlantique, la tendance a également été soutenue par des informations selon lesquelles Pékin envisagerait de faire reculer progressivement son excédent commercial avec les Etats-Unis et l'abaisser à zéro à horizon 2024.

Aujourd'hui, le CAC40 devrait toutefois marquer une pause et ouvrir en baisse de 0.2%, impacté par la baisse de la croissance chinoise. Celle-ci est ressortie à +6.4% en décembre, ce qui porte le PIB à +6.6% sur l'ensemble de 2018, sa plus faible progression depuis 1990.



Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 4843 points avec les 4890 points en ligne de mire. Seule une rechute sous les 4843 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 4824 points puis 4800 points.



Wall-Street restera par ailleurs fermée pour le Martin Luther King Day.

