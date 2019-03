Dans le rouge après le rejet de l'accord sur le Brexit Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 13/03/2019 | 08:22

Opinion : Négative sous les 5295 PTS

Objectif de cours : 5245 PTS





Wall-Street a gardé le cap en deuxième partie de séance, le Dow Jones a finalement clôturé en baisse de 0.38% à 25555 points, le S&P500 a gagné 0.3% à 2792 points et le Nasdaq100 0.52%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%,



En données horaires, l'indice parisien reste en consolidation horizontale. Le CAC40 pourrait de nouveau tester ce matin la zone des 5245 points dont l'enfoncement militerait pour une rechute rapide en direction des 5220 points.



A l’issue d’une séance sans grand relief, dans l’attente du nouveau vote sur le Brexit, le CAC40 a terminé en timide hausse de 0.08% à 5270.25 points. Les indices américains évoluaient quant à eux en ordre dispersé, en raison du nouveau repli de Boeing (-6.15%) qui pénalise le Dow Jones, alors que plusieurs pays ont interdit les Boeing 737 MAX dans leur espace aérien.Wall-Street a gardé le cap en deuxième partie de séance, le Dow Jones a finalement clôturé en baisse de 0.38% à 25555 points, le S&P500 a gagné 0.3% à 2792 points et le Nasdaq100 0.52%.Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%, après le rejet par le Parlement britannique du projet d'accord sur le Brexit En données horaires, l'indice parisien reste en consolidation horizontale. Le CAC40 pourrait de nouveau tester ce matin la zone des 5245 points dont l'enfoncement militerait pour une rechute rapide en direction des 5220 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 MICHELIN 102.95 2.23% AIRBUS SE 116.88 2.01% LEGRAND 59.98 1.90% DASSAULT SYSTÈMES 131.75 1.82% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.73 1.64% BOUYGUES 31.66 -0.25% CARREFOUR 17.135 -0.67% STMICROELECTRONICS 13.97 -0.82% SODEXO 97.28 -0.84% ESSILORLUXOTTICA 102.45 -1.35% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.