Dans le rouge, avec les incertitudes sur le Brexit

Opinion : Négative sous les 5673 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

La bourse de Paris cède du terrain aujourd'hui, pénalisée par des résultats d'entreprises mitigées et le nouvel épisode du Brexit.

Boris Johnson a obtenu le vote de principe de l'accord mais son calendrier d'adoption du Brexit avant le 31/10 a été rejeté, ouvrant la voie à un possible nouveau report.

Le CAC40 cède actuellement 0.44% à 5632 points et les contrats futures américains sont en baisse de 0.1%. Sur le front des valeurs, STM signe la plus forte baisse de l'indice (-2.1%° dans le sillage de Texas Instruments. A l'opposé, ArcelorMittal grimpe de 3% et Carrefour s'adjuge 2.5% (après avoir perdu jusqu'à 4% dans les premiers échanges). Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de l'indice HPI des prix immobiliers à 15h (consensus 0.4%) puis des stocks pétroliers à 16h30 (consensus 2.5M). D'un point de vue graphique, pas de changement, un biais baissier reste maintenu en données horaires sous les 5673 points avec les 5600 points comme premier objectif. Le dépassement des 5673 points invaliderait ce scénario.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PEUGEOT 24.82 3.24% ARCELORMITTAL 13.626 1.76% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 142.85 1.64% CARREFOUR 15.795 1.28% AIR LIQUIDE 117 0.78% AIRBUS SE 120.16 -1.40% CAPGEMINI SE 105.1 -1.41% MICHELIN 103.2 -1.90% ATOS 63.6 -2.36% STMICROELECTRONICS 18.48 -2.84% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.