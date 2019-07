Dans le rouge, les indices PMI déçoivent Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 24/07/2019 | 11:52

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5580 PTS/ 5640 PTS



Ce dernier recule de 0.55% à 5587 points, pénalisé par de mauvaises statistiques en zone euro.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 46.4 contre 47.6 attendu (50 en France et 43.1 en Allemagne, témoignant d'une nette contraction de l'activité).

L'indice PMI services était quant à lui conforme aux attentes à 53.3 en zone euro.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de ces mêmes indices à 15h45 puis des ventes de logements neufs à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.

Les contrats futures américains sont en baisse de 0.35%.



En données horaires, le CAC40 se maintient au sein de son couloir horizontal, ne montrant pas de réel signe de faiblesse. En intraday, le seuil des 5580 points fera office de pivot. Sous ce niveau, on pourra envisager un possible test de la borne basse située vers 5535 points. Malgré la clôture positive de Wall-Street hier et des places asiatiques ce matin, avec les bonnes publications de sociétés et la perspective d'une reprise des négociations commerciales, le CAC40 cède du terrain ce matin.Ce dernier recule de 0.55% à 5587 points, pénalisé par de mauvaises statistiques en zone euro.L'indice PMI manufacturier est ressorti à 46.4 contre 47.6 attendu (50 en France et 43.1 en Allemagne, témoignant d'une nette contraction de l'activité).L'indice PMI services était quant à lui conforme aux attentes à 53.3 en zone euro.Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance de ces mêmes indices à 15h45 puis des ventes de logements neufs à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.Les contrats futures américains sont en baisse de 0.35%.En données horaires, le CAC40 se maintient au sein de son couloir horizontal, ne montrant pas de réel signe de faiblesse. En intraday, le seuil des 5580 points fera office de pivot. Sous ce niveau, on pourra envisager un possible test de la borne basse située vers 5535 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 DASSAULT SYSTÈMES 140.95 4.68% STMICROELECTRONICS 17.6 3.56% TECHNIPFMC 23.89 2.80% SAINT-GOBAIN 35.165 1.53% PEUGEOT 23.06 1.50% CARREFOUR 17.64 -1.18% PERNOD RICARD 158.4 -1.19% L'ORÉAL 247.1 -1.28% ARCELORMITTAL 15.678 -1.35% VEOLIA ENVIRONNEMENT 22.45 -1.41% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.