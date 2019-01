Dans le rouge malgré un parcours ascensionnel Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 03/01/2019 | 08:05

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4620 PTS/ 4750 PTS





Déçus par des PMI européens en retrait, les opérateurs prendront connaissance d'une kyrielle de chiffres, à commencer par les créations d'emplois non agricoles ADP à 14h15, puis des inscriptions au chômage (14h30) et à 16h, de l'indice ISM manufacturier et des dépenses de construction.

En attendant, la séance s'annonce une nouvelle fois fragile avec un recul de 0.8% en préouverture, suite à l'avertissement historique d'Apple.



Techniquement, en données horaires, le CAC40 a comblé son gap d'hier matin, en progressant graduellement, heure par heure, jusqu’à 4700 points. Cette configuration intraday semble positive, prouvant une remobilisation acheteuse lors des excès baissiers. L'objectif d'aller chercher les 4750 points reste, par conséquent, d'actualité à court terme.

La bourse de Paris termine sa première session 2019 dans le rouge avec un recul de 0.87% à 4689 points. Pourtant dès l'ouverture en forte baisse, l'indice s'est repris progressivement pour grignoter partiellement son déficit. Avec le rebond du pétrole, Total prend la première place du CAC40 (+1.03%).Déçus par des PMI européens en retrait, les opérateurs prendront connaissance d'une kyrielle de chiffres, à commencer par les créations d'emplois non agricoles ADP à 14h15, puis des inscriptions au chômage (14h30) et à 16h, de l'indice ISM manufacturier et des dépenses de construction.En attendant, la séance s'annonce une nouvelle fois fragile avec un recul de 0.8% en préouverture, suite à l'avertissement historique d'Apple.Techniquement, en données horaires, le CAC40 a comblé son gap d'hier matin, en progressant graduellement, heure par heure, jusqu’à 4700 points. Cette configuration intraday semble positive, prouvant une remobilisation acheteuse lors des excès baissiers. L'objectif d'aller chercher les 4750 points reste, par conséquent, d'actualité à court terme.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 CARREFOUR 14.965 1.94% ORANGE 14.18 0.60% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 133.3 0.51% DANONE 61.09 0.08% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 27.44 0.05% CAPGEMINI 79.8 -5.29% ATOS SE 67.98 -5.29% KERING 380.7 -5.49% DASSAULT SYSTÈMES 96.28 -6.39% STMICROELECTRONICS 10.735 -11.61% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.