Dans le rouge pour les trois sorcières

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5665 PTS/ 5725 PTS

Après une poussée haussière vers 11h et l’inscription d’un nouveau record annuel (5737 points), suite à l’annonce d’un accord sur le Brexit, le CAC40 a rapidement rebasculé dans le rouge, les opérateurs doutant que le parlement britannique entérine l’accord samedi. L’indice parisien a finalement terminé en baisse de 0.42% à 5673 points, à la veille des trois sorcières.



Outre-Atlantique, en légère hausse à la cloche parisienne, les indices américains ont également gardé le cap malgré de mauvaises statistiques. L’indice Philly Fed recule à 5.6 (7.3 attendu et 12 le mois dernier). Les mises en chantier étaient inférieures aux attentes (1.26M contre 1.32M) mais les permis de construire ont légèrement battu le consensus (1.39M contre 1.34M attendu). Quant à la production industrielle, elle recule de -0.4% (consensus -0.1%).

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.09% à 27026 points, le S&P500 a gagné 0.28% à 2998 points et le Nasdaq100 0.28%. Aujourd’hui, les contrats futures présagent d'une ouverture en baisse de 0.4% pour le CAC40, après la baisse de la croissance chinoise (6% contre 6.2% précédemment) et quelques mauvaises publications de sociétés françaises.



Graphiquement, l’indécision perdure, l'indice se maintenant au sein du range 5665/5725 points. Une sortie par le bas de cette zone ouvrirait la voie aux 5600 points dans un premier temps voire 5530 points par extension. La prudence devrait rester de mise avant le vote sur le Brexit samedi.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PUBLICIS GROUPE 37.75 2.03% VIVENDI 25.63 1.83% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 138.9 1.31% CAPGEMINI SE 109.8 1.06% ATOS 66.66 0.97% L'ORÉAL 241.1 -1.31% MICHELIN 102.85 -1.58% THALES 90.52 -4.88% DANONE 72.8 -7.36% RENAULT 48.13 -12.27% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.