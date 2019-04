Dans le rouge, volatilité toujours absente Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 30/04/2019 | 11:38

Opinion : Négative sous les 5600 PTS

Objectif de cours : 5525 PTS





Cet après-midi, seront dévoilés l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis l'indice PMI de Chicago à 15h45, les promesses de ventes de logements et l'indice du Conference Board (consensus 126.2) à 16h.



Graphiquement, la configuration reste inchangée. Nous maintenons un biais baissier tant que les 5600 points ne sont pas dépassés, avec les 5525 points comme premier objectif. Impacté mécaniquement par quelques versements de dividendes et par la publication d'indices PMI sous les attentes en Chine (manufacturier à 50.1 et services à 54.3), le CAC40 s'inscrit actuellement en repli de 0.38% à 5559 points. Les opérateurs ont ainsi relégué au second plan la croissance légèrement meilleure que prévu en zone euro (PIB à +0.4% contre +0.3% attendu) ou le taux de chômage qui recule à 7.7% (consensus 7.8%).Cet après-midi, seront dévoilés l'indice Case Shiller des prix immobiliers à 15h puis l'indice PMI de Chicago à 15h45, les promesses de ventes de logements et l'indice du Conference Board (consensus 126.2) à 16h.Graphiquement, la configuration reste inchangée. Nous maintenons un biais baissier tant que les 5600 points ne sont pas dépassés, avec les 5525 points comme premier objectif.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.