Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4760 PTS/ 4843 PTS

Sous-performant les autres places européennes, avec notamment les données décevantes concernant l’inflation en Chine, le CAC40 a toutefois légèrement réduit son repli, à la faveur des financières après les minutes de la BCE qui évoquent un possible retour des TLTRO. L’indice parisien a terminé en repli de 0.16% à 4805.66 points, après un plus bas à 4759 points en début de séance.



Outre-Atlantique, l’orientation est restée positive, malgré les craintes liées au shutdown. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.51% à 24002 points, le S&P500 a gagné 0.45% à 2597 points et le Nasdaq100 0.31%.



Ce matin, l'indice CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.



En données horaires, pas de changement majeur, l'indice parisien marque une pause mais se maintient à proximité de ses récents points hauts.

Seule une rechute sous les 4760 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction de 4730/4690 points.

A contrario, le dépassement des 4843 points ouvrirait la voie aux 4873/4890 points.



Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

