Dans le vert après Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4965 PTS/ 5023 PTS





Les indices américains ont quant à eux terminé dans le vert, en l’absence de publication majeure, soutenus notamment par les valeurs technologiques. Le DOW JONES a gagné 0.7% à 25239 points, le S&P500 s'est adjugé 0.68% à 2725 points et le Nasdaq100 1.23%.

Après la clôture, Alphabet a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, mais avec des dépenses en hausse. Le titre cédait près de 3% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre son ascension, les contrats futures suggérant un gain initial de 0.3%.

